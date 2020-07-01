Опубликован список стран, в которые разрешен въезд украинцам

В пяти странах заявили о готовности принять граждан Украины.

По состоянию на среду, 1 июля, украинцев готовы пустить без ограничений в Албанию и Турцию. Кроме того, при определенных условиях можно попасть в Египет, Хорватию и Черногорию.

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Об этом в Телеграме сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так, в Египте украинским туристам разрешено побывать, если после возвращения оттуда они обязуются две недели провести в самоизоляции. Хорватию позволено посетить после подтверждения брони жилья. Черногория открыта для туристов, у которых ПЦР-тест на коронавирус не покажет позитивный результат за последние двое суток.

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Как отметил Владислав Криклий, Грузия колеблется по поводу того, впускать ли украинцев, ждет развития ситуации с заболеваемостью в нашей стране. Остальные государства заявили, что пока не готовы принять граждан Украины в связи с нестабильной эпидситуацией.

В Европу въезд открыт только для иностранцев, дипломатов, а также для украинцев, у которых есть рабочие визы, учебные договора или вид на жительство в Евросоюзе. Кроме того, могут пустить моряков, добирающихся к локации своего судна и людей, которые проезжают Европу транзитом, - рассказал глава мининфраструктуры.

Список стран, куда можно въезжать украинским туристам, в ЕС планируют обновлять каждые две недели. Откроют ли Европу для Украины или закроют и те страны, куда ездить разрешили, покажет эпидемситуация. Впрочем, даже сейчас определенные категории украинцев могут попробовать посетить ЕС, несмотря на запрет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Грузия разрешит иностранцам остаться легально еще на месяц.

