Криминальный дуэт смог выполнить один заказ, еще шестерых девушек вовремя спасли правоохранители.

В Тернополе двое студентов продавали девушек в бордели ОАЭ и Турции

В Тернополе двое студентов продавали девушек в бордели ОАЭ и Турции

В Тернопольской области в суд передано дело о торговле людьми, в рамках которого двух студентов обвиняют в продаже девушек борделям стран Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Как рассказали правоохранители, нелегальный бизнес в 2017 году наладили двое студентов одного из тернопольских вузов – двадцатилетний молодой человек и его двадцатиоднолетняя знакомая.

Через интернет они находили девушек, желающих работать в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. При этом обязательным требованием было прислать фото.

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Куда именно должны были ехать девушки, определяли “покупатели“ живого товара. Им в ОАЭ и Турцию из Тернополя отправляли фотографии, и заказчики сообщали, какая девушка кому из них нужна. За “живой товар“ покупатели из Турции платили от 500 долларов до тысячи, из Дубая – от тысячи до двух тысяч условных единиц.

Злоумышленники брали на себя все вопросы, связанные с изготовлением загранпаспортов, виз, покупкой авиабилетов и т.д. В феврале 2018 года, когда девушки должны были вылетать на работу, их остановили тернопольские оперативники и представители Государственной пограничной службы Украины.

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В это же время был задержан и криминальный дуэт, который отправлял девушек в сексуальное рабство. Изначально следователи смогли доказать причастность фигурантов к пяти фактам торговли людьми. Однако в ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий были обнаружены еще две жертвы студентов-работорговцев.

В 2018 году подозреваемые отправили в ОАЭ двадцатишестилетнюю жительницу Тернополя. Ей сказали, что она будет работать танцовщицей, но по прибытии в Эмираты у нее отобрали документы и заставили заниматься проституцией.

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Девушка рассказала, что она вместе с другими жертвами жила на квартире. С ней были уроженцы России, Беларуси и Казахстана. Девушек каждый вечер завозили в клуб на дискотеку, где их выбирали клиенты.

Вернуться на родину девушке помог один из клиентов борделя. Еще одной жертве тернопольского дуэта правоохранители вовремя помешали поехать в Турцию.

Как уточнили в полиции, по первым пяти фактам тернопольские студенты-работорговцы уже отбывают наказание. Еще по двум эпизодам им только предстоит отвечать в суде.

Напомним, в Харьковской области на территории фермерского хозяйства 56-летний мужчина и женщина 60 лет удерживали в трудовом рабстве 9 человек.