Кудрявцев через Шевченко пытается вернуть влияние на архитектурно-строительную сферу, - СМИ

Бывший председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев пытается через директора Департамента нормативно-правового обеспечения ДАБИ Сергея Шевченко вернуть влияние на органы госархстройконтроля. Об этом говорится в материале опубликованном в СМИ.

“До 2015 года Сергей Викторович Шевченко был одним из рядовых исполнителей схемы “5 долларов за метр“. Кроме заработной платы в конвертах, он нашел для себя еще одну небольшую финансовую кормушку. В исках о признании права собственности на самовольные постройки ДАБИ занимала позицию третьей стороны. Руководству ДАБИ результаты тех судов не были интересны, а вот за неявку представителя заинтересованная сторона по делу часто платила. Этот опыт сверхлегких денег Сергей Шевченко запомнил и впоследствии смог реализовать на полную. Такой шанс выпал ему благодаря послемайданному главе ДАБИ Алексею Кудрявцеву – их тандем был на удивление успешным последние пять лет. Именно при Кудрявцеве Шевченко возглавил ключевой департамент для всех потоков ДАБИ – нормативно-правового обеспечения“, – говорится в материале.

Там приводятся три схемы, которые Кудрявцев и Шевченко вроде бы ввели в Госархстройинспекции. Все они связаны с уже описанной тактикой, когда ДАБИ намеренно проигрывала в судах. При этом оставаясь якобы непричастной, что снимало ответственность с председателя органа.

“Судебная система, была самым удобным вариантом для этого. Ведь якобы орган, который он возглавлял, был вынужден выдавать ли регистрировать выполняя решение “продажного“ суда. Лишая какой-либо ответственности должностных лиц ДАБИ“, – поясняют СМИ.

За такую деятельность чиновников, по данным Счетной палаты, государственный бюджет не досчитался миллионов от штрафных санкций.

“За три года руководства Кудрявцева и Шевченко департаментом последнего, обеспечено взыскание лишь 13,3% (122,6 млн) штрафов за выявленные нарушения требований законодательства с наложенных на общую сумму 918,8 млн грн“, – подчеркивается в статье.

Там также говорится, что в последнее время Сергей Шевченко развернул несвойственную ему ранее активность в соцсетях и СМИ.

“Откуда такая активность и попытки натянуть маску эксперта-активиста? Все очень просто, Сергей Шевченко – третья попытка Кудрявцева вернуть влияние на отрасль. Теневые бюджеты выделенные на этот раз на создание образа Шевченко, как неприкосновенного к коррупционным схемам “эксперта в области градостроительства“ и лидера мнений. Включить режим лозунгов без целей и критику без конкретных предложений, – именно такой путь подсказал Кудрявцеву его новый партнер Андрей Клочко. Именно он, по многим публикациям, определяется как новый “смотрящий“ по строительству от “Слуги народа“. Основная цель медиа-кампании – это сделать волну, которая предоставит почву для замены первого руководителя Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Юрия Васильченко на опытного схематозника Шевченко. Клочко и Кудрявцеву крайне необходимо завести все схемы Шевченко в ГИГ“, – отмечают СМИ.

Они утверждают, что анализ решений не в пользу ДАБИ, аналитика отказов в связи с неуплатой судебного сбора при наличии средств на счете ДАБИ, это уже работа правоохранительных органов.

“Ведь, если факт получения взятки доказать практически невозможно, не задерживая “на горячем“, то, как минимум, признаки служебной халатности и злоупотребления властью здесь найдутся. Тем более, если посчитать сумму непоступления штрафов вследствие проигранных дел и суммы судебных сборов которые вынуждено платить ДАБИ по проигранным делам“, – говорится в материале.