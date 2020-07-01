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Печерский суд избирает меру пресечения Петру Порошенко

Комментариев: 6
Прямо сейчас судьи заслушивают аргументы сторон, чтобы решить, следует ли брать экс-президента под стражу.
В Киеве избирают меру пресечения для Порошенко
В Киеве избирают меру пресечения для Порошенко
кадр из видео

В Печерском районном суде Киева началось заседание, на котором должны избрать меру пресечения для пятого президента Украины, народного депутата из фракции “Европейская солидарность“ Петра Порошенко.

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Правоохранители подозревают экс-президента в том, что он сознательно отдал преступный приказ. Речь идет о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки в 2018 году.

Как пишет “Громадське“, прокуроры ходатайствуют об аресте Порошенко с альтернативой в виде денежного залога в размере 10 млн гривен.

Сам пятый президент называет предъявляемые ему обвинения “политически мотивированными“.

Напомним, изначально меру пресечения для Порошенко должны были назначить еще 18 июня. Однако тогда заседание Печерского райсуда Киева перенесли на 1 июля.

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Теги: Порошенко, суд, президент
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Комментариев (6)
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КимЧенПых    01.07.2020, 15:17
Оценка:  -2
КимЧенПых
Пэдро должен сидеть но не один а вместе с Турой Сеней Йюлей и ещё кучей народу.
zadneprohodchik    01.07.2020, 14:48
Оценка:  -8
zadneprohodchik
печерский суд ... песда хряку
colavova    01.07.2020, 15:04
Оценка:  -4
colavova
мож песда печерску?))
nfhvyt    01.07.2020, 14:41
Оценка:  -5
nfhvyt
10 лет исправительных работ у Байдена на ранчо на конюшне )))))))
colavova    01.07.2020, 15:02
Оценка:  -1
colavova
это большая честь для пуйла))) только повешение))
nfhvyt    01.07.2020, 15:20
Оценка:  -1
nfhvyt
Ты так часто прикидывался идиотом, что не заметил как им стал.
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