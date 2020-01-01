Под Офисом президента произошел конфликт шахтеров с полицией

В Киеве прошли стычки шахтеров с полицией. Никто не пострадал. Горняки готовы митинговать дальше.

Сегодня, 1 июля, в Киеве возле Офиса президента произошел конфликт между митингующими шахтерами и полицией. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

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По словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, непродолжительные стычки с правоохранителями произошли из-за того, что шахтерам хотели помешать установить палатки. Все началось с того, что полиция попыталась увезти отобранные у горняков палатки, но была атакована.

Митингующие шахтеры хотели вернуть свое имущество. Это у них не получилось. Несколько десятков сотрудников полиции с большим трудом сумели им помешать.

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Приехавшие в Киев шахтеры продолжают свою акцию протеста. Возможно, они опять попробуют установить возле Офиса президента свои палатки. Надеемся, что полиция и участники митинга смогут избежать насилия.

Шахтеры из разных регионов Украины начали съезжаться в Киев на бессрочную акцию протеста несколько дней назад. Они требуют погашения задолженности по зарплате и выведения энергетической отрасли из кризиса. Также они настаивают, чтобы в отставку ушли лица, виновные в кризисе энергетической отрасли.

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Михаил Волынец утверждает, что шахтеры намерены митинговать до тех пор, пока их требования не будут выполнены. По его словам, в Киев готовы приехать и семьи шахтеров, чтобы поддержать протестующих.