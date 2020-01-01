“У государства нет долгов перед горняками”, - Шмыгаль

Премьер-министр заявил, что Кабмин выплатил зарплаты сотрудникам шахт.

Денис Шмыгаль заявил, что долг был погашен kmu.gov.ua

Шахтеры, работающие на государственных предприятиях, получили средства от Минэнергетики. Еще в пятницу, 26 июня, им выделили около 340 млн грн. Деньгами помог Кабмин.

Читай также: У Зеленского ответили протестующим шахтерам

Об этом в среду, 1 июля, во время заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Таким образом, по его словам, задолженность по зарплатам была погашена. Деньги получило около 40 тыс. шахтеров.

Впервые за долгое время государство не имеет долгов перед горняками госшахт, - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали, что под Офисом президента второй день проходят шахтерские акции протеста. Сотрудники горнодобывающей сферы утверждают, что у госпредприятий все еще есть задолженность перед ними по зарплатам.