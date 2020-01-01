Житель Одесской области убил соседа за то, что тот не отдал ему сдачу

Судьбу погибшего решила сумма в 115 гривен.

Все случилось в Ренийском районе. Там местный 65-летний житель повздорил с соседом. В итоге перепалка закончилась трагедией со смертельным исходом.

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Об этом сообщает пресс-центр ГУНП в Одесской области.

Злоумышленник попросил соседа купить ему пару килограммов ячменя, дал 200 гривен. Тот вскоре принес зерно, но не отдал 115 грн сдачи, так и ушел.

Вечером он снова пришел к соседу и спросил, не угостит ли тот его водкой. Дескать, он заслужил. После этих слов хозяин дома вышел из себя. Он так разозлился, что схватил веревку, привязал знакомого к кровати и стал изо всех сил колотить оказавшимся под рукой костылем. После этого мужчина выдворил незваного гостя на улицу, а сам пошел в дом, прилег отдохнуть.

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В итоге от травматического шока избитый мужчина умер. У него оказались в нескольких местах сломаны ребра.

Правоохранители уже допросили подозреваемого, он не стал отпираться и признал свою вину. Злоумышленника задержали, а веревку и костыль забрали в качестве вещдоков. За умышленное убийство задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Одесчине задержали подозреваемых в грабежах и рэкете.

