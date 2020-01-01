Рекордная взятка главам НАБУ и САП: Экс-министру сообщили о подозрении

Экс-министр экологии Николай Злочевский подозревается в организации попытки дать взятку главам САП и НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому о подозрении в попытке дать взятку руководству указанных антикоррупционных органов. Об этом сообщает пресс-служба САП в Фейсбуке.

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“1 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении в организации предоставление неправомерной выгоды заместителю генерального прокурора - руководителю САП и директору НАБУ бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины“,- говорится в сообщении.

Предварительная квалификация инкриминируемого действия - ч.3 ст.27 - ч.4 ст.369 УК Украины. Поскольку местонахождение фигуранта пока не установлено, сообщение о подозрении осуществлено заочно.

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В САП отметили, что речь идет о событиях 12 июня текущего года, когда первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, вместе с одним из руководителей группы компаний, аффилированных с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича и экс-сотрудником ГФС пытались передать $6 млн взятки руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ.

Следует отметить, что имя Николая Злочевского в сообщении САП прямо не упоминается. Однако из контекста очевидно, что речь идет именно о нем.

Напомним, глава САП Назар Холодницкий и руководитель НАБУ Артем Сытник на брифинге сообщили подробности о резонансной взятке в 6 миллионов долларов, которую им пытались дать.