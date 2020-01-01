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В Черкассах хирург умер от COVID-19

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От коронавируса умер еще один украинский медик. Жертвой вируса стал заведующий хирургическим отделением 2-й городской поликлиники Черкасс Олег Гайда.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Черкассах от коронавируса умер 52-летний заведующий хирургическим отделением 2-й городской поликлиники Олег Гайда. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной государственной администрации.

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Олег Гайда находился на лечении в Черкасской областной больнице. Когда его туда доставили – неизвестно. Врачи не смогли спасти жизнь своему коллеге. 30 июня он ушел из жизни.

По данным СМИ, коронавирусом болеет и жена Олега Гайды. 

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Нужно отметить, что только вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил о снижение уровня заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков. Если в начале апреля уровень заболеваемости медработников этой болезнью составил 20% от общего числа больных, то в конце июня – 9%.

Министр объяснил это тем, что украинские больницы стали лучше, чем раньше обеспечены средствами индивидуальной защиты. Между тем, более 40 украинских медиков уже умерли от коронавируса.

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Черкасская область входит в число украинских регионов, где меньше всего зараженных COVID-19. Там зарегистрировано 645 случаев заболеваний этой болезнью. Для сравнения, в Одесской области – 1712 случаев COVID-19.

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Теги: Черкассы, коронавирус, хирург, смерть
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