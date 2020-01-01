В Черновцах хакер-подросток торговал ворованными данными

Юный злоумышленник успел украсть данные миллионов людей прежде, чем его разоблачила кибер-полиция.

В Черновцах полиция разоблачила малолетнего хакера, который сбывал персональные данные граждан из разных стран мира. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Во время санкционированного обыска полицейские нашли дома у 17-летнего парня доказательства несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы известных компаний и дальнейшего сбыта конфиденциальной информации. Также правоохранители обнаружили у него персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Правоохранители выяснили, что подросток осуществлял несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы международных компаний, занимающихся электронной коммерцией. Используя вредоносное программное обеспечение, парень завладел конфиденциальной информацией интернет-пользователей, которую потом продавал на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

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Результаты судебной компьютерно-технической экспертизы подтвердили факты несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы и обнаружили более 300 000 текстовых файлов, содержащих персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Юному злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений. За такие противоправные действия подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи направили обвинительный акт в Шевченковский районный суд города Черновцы.

Напомним, украинскому хакеру грозит 20 лет тюрьмы в США. Виталий Антоненко продавал похищенные сведения о банковских картах в интернете, утверждает следствие.