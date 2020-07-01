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Офис президента хочет наказывать за разглашение разговоров чиновников - СМИ

Комментариев: 6
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что нельзя разглашать тайные разговоры ТОП-чиновников. Это может навредить государственной безопасности.
Глава ОП Андрей Ермак
Глава ОП Андрей Ермак
Офис президента

В Офисе президента задумались над тем, чтобы на законодательном уровне запретить украинцам публикацию записей разговоров топ-чиновников. Об этом в своем интервью американским журналистам рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Все началось с того, что в мае нынешнего года народный депутат Андрей Деркач обнародовал компрометирующие аудиозаписи телефонных разговоров, голоса участников которых похожи на голоса экс-президента Петра Порошено и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Деркач посчитал, что эти аудиозаписи свидетельствуют о государственной измене пятого украинского президента, и поэтому он подал соответствующее заявление в Генпрокуратуру.

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После этого случая иностранные дипломаты и политики выказали обеспокоенность тем, что в Украине практически невозможно сохранить конфиденциальность разговоров. Офис президента тоже считает, что нужно все хранить в секрете.

По словам Андрея Ермака, если на законодательном уровне запретить публикацию разговоров высших чиновников, то это “защитит государственную безопасность“.

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К сожалению, глава Офиса президента не сказал, какая может быть ответственность за разглашение тайных разговоров топ-чиновников. Видимо, она должна быть достаточно суровой, иначе ведь никто не станет соблюдать запрет.

Напомним, 15 января на платформе YouTube был создан анонимный канал под названием “Как обмануть президента“. В нем были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы зафиксированы разговоры премьер-министра Алексея Гончарука.

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Теги: Андрей Ермак, прослушка, чиновники, ответственность
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Комментариев (6)
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СтальнаяКрыса    01.07.2020, 18:16
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Разглашение записей разговоров таких депутатов, наоборот вредит безопасности государства. Чем больше людей узнает об этом, тем лучше! Воры быстрее окажутся за решёткой.
Woodbrother    01.07.2020, 17:34
Оценка:  +2
Woodbrother
Разглашение разговоров может повредить воровству. Не мешайте слугам воровать.
nfhvyt    01.07.2020, 17:17
Оценка:  +1
nfhvyt
Да ладно, "корабельная сосна" вроде не в обиде.
Операторська    01.07.2020, 17:10
Оценка:  +2
Операторська
ну-ну ...
boing747ua    01.07.2020, 17:03
Оценка:  0
boing747ua
даешь тиранию!!!!!
boing747ua    01.07.2020, 17:35
Оценка:  +1
boing747ua
особенно о корабельных соснах и тд
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