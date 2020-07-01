Офис президента хочет наказывать за разглашение разговоров чиновников - СМИ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что нельзя разглашать тайные разговоры ТОП-чиновников. Это может навредить государственной безопасности.

В Офисе президента задумались над тем, чтобы на законодательном уровне запретить украинцам публикацию записей разговоров топ-чиновников. Об этом в своем интервью американским журналистам рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Все началось с того, что в мае нынешнего года народный депутат Андрей Деркач обнародовал компрометирующие аудиозаписи телефонных разговоров, голоса участников которых похожи на голоса экс-президента Петра Порошено и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Деркач посчитал, что эти аудиозаписи свидетельствуют о государственной измене пятого украинского президента, и поэтому он подал соответствующее заявление в Генпрокуратуру.

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После этого случая иностранные дипломаты и политики выказали обеспокоенность тем, что в Украине практически невозможно сохранить конфиденциальность разговоров. Офис президента тоже считает, что нужно все хранить в секрете.



По словам Андрея Ермака, если на законодательном уровне запретить публикацию разговоров высших чиновников, то это “защитит государственную безопасность“.

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К сожалению, глава Офиса президента не сказал, какая может быть ответственность за разглашение тайных разговоров топ-чиновников. Видимо, она должна быть достаточно суровой, иначе ведь никто не станет соблюдать запрет.

Напомним, 15 января на платформе YouTube был создан анонимный канал под названием “Как обмануть президента“. В нем были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы зафиксированы разговоры премьер-министра Алексея Гончарука.