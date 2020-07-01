Кабмин до 1 августа продлил специальную цену газа для населения

Украинцам еще один месяц будут продавать газ по заниженной цене, а с 1 августа начнут действовать рыночные цены.

В новом постановлении Кабмина Украины на компанию “Нафтогаз“ возложены еще на один месяц – до 1 августа 2020 года – спецобязательства по продаже газа для нужд населения и религиозных организаций. Это значит, что переход на рыночные цены за газ для населения отложен на месяц.

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В нашей стране уже давно хотят ввести рыночные цены на газ для населения. Правда, простые украинцы считают, что в этом нет необходимости. За повышение цен на голубое топливо выступает правительство.

Рыночные цены на газ для украинцев должны были вступить в силу с 1 мая 2020 года. Однако, Кабмин отложил это нововведение на два месяца – до 1 июля. Такое решение приняли во многом в связи с карантином, который ввели в Украине, чтобы прекратить распространение пандемии коронавируса.

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Теперь украинцы могут еще один месяц не сильно задумываться о ценах на газ. Однако, с 1 августа все изменится. Специальных цен для населения уже не будет. Зато мы с вами сможем самостоятельно менять поставщиков в зависимости от предлагаемых ими цен, сервиса и дополнительных услуг.

Что же касается поставщиков, то им придется завоевывать себе “место под солнцем“. За рынок будут бороться “Нафтогаз Украины“ и целая группа облгазов/газсбытов.

Напомним, что с начала года доходы России от поставки нефти упали на четверть, а от поставок газа - вполовину.