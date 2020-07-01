Контрабандисты переправляли сигареты в Румынию на дельтаплане

Пограничники арестовали контрабандистов, которые "бомбардировали" Румынию сигаретами.

Украинские контрабандисты переправляли сигареты в Румынию на мотодельтаплане Погранслужба

В Черновицкой области пограничники выявили и ликвидировали группу контрабандистов, которые в своей противоправной деятельности активно использовали мотодельтаплан. Контрабандисты на этом летательном аппарате переправляли сигареты в Румынию.

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В Черновицком пограничном отряде хорошо налажена оперативная работа. Именно благодаря оперативной информации и стало известно и том, что группа злоумышленников при помощи мотодельтаплана переправляет на румынскую территорию сигареты.

Пилота летательного аппарата пограничники задержали ночью, сразу после того, как он приземлился после очередного незаконного полета в Румынию. Вместе с ним задержали и двух его сообщников.

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Мотодельтаплан специально оборудовали таким образом, чтобы на нем можно было перевозить упаковки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причем, сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, что в прошлом месяце во Львовской области правоохранители нашли несколько дронов при помощи которых в Польшу переправляли сигареты. В последнее время дроны стали “фишкой“ украинских контрабандистов.