Скандальному министру Шкарлету дали иммунитет до осени

Рада не будет никого увольнять или назначать в Кабмин до конца лета .

Верховная Рада летом не будет рассматривать кадровые назначения в Кабинете Министров. Пересмотр назначения в.и.о. министра образования Сергея Шкарлета также возможен не раньше осени. Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук.

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“Это (назначение Сергея Шкарлета и.о. министра образования - ред.) также премьер назвал испытательным сроком. То есть уже сейчас летом мы не будем возвращаться к кадровым вопросам, уже будем это осенью после нескольких месяцев работы“, - рассказала Кравчук.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Рада не будет пересматривать назначение руководства министерства образования к осени, Кравчук заметила:

Сейчас я не вижу никаких сигналов, что будет представление (на полноценное назначение - ред.) Он уже работает врио, пусть покажет ... тут, кстати, сейчас ВНО, затем вступительная кампания, затем с 1 сентября удаленная работа, будут конкретные примеры, как себя проявит, и тогда можно возвращаться к этому вопросу, - отметила Кравчук.

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. Данная кандидатура вызвала неодобрение заметной части украинского политикума.