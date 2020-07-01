Думала – помидор: В Ужгороде женщина везла в маршрутке куст марихуаны

О перевозке наркотического растения в общественном транспорте копам сообщили пассажиры.

В Ужгороде патрульные задержали женщину, которая перевозила в общественном транспорте растение, похожее на наркотическое. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Закарпатья.

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Данное событие произошло вечером 30 июня. По словам полицейских, небезразличная гражданка сообщила в телеграм-канале “Безопасный город Ужгород“, что на одной из остановок города неизвестное лицо передало другой женщине пакет с кустом растения, похожего на марихуану. На вопрос заявительницы о том, что это за растение, женщина ответила, что это помидор. После этого дама с растением уехала на общественном транспорте.

О поступившей информации проинформировали ужгородских патрульных. Инспекторы связались с заявительницей, которая сообщила, что женщина направляется к автостанции №2. Патрульные сразу прибыли на место происшествия и задержали женщину, у которой действительно обнаружили горшок с растением, похожим на наркотическое. Была вызвана следственно-оперативная группа.

Спасибо сознательной гражданке за бдительность и неравнодушие. Сотрудничество граждан и полицейских, как произошло в данном случае, делает наш город более безопасным, - отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, в Харькове копы отбирали “товар“ у наркоторговцев и сами сбывали его. Нечестных на руку полицейских разоблачил департамент внутренней безопасности Нацполиции.