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Думала – помидор: В Ужгороде женщина везла в маршрутке куст марихуаны

Комментариев: 5
О перевозке наркотического растения в общественном транспорте копам сообщили пассажиры.
Полицейские оперативно задержали женщину с коноплей
Полицейские оперативно задержали женщину с коноплей
ГСЧС

В Ужгороде патрульные задержали женщину, которая перевозила в общественном транспорте растение, похожее на наркотическое. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Закарпатья.

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Данное событие произошло вечером 30 июня. По словам полицейских, небезразличная гражданка сообщила в телеграм-канале “Безопасный город Ужгород“, что на одной из остановок города неизвестное лицо передало другой женщине пакет с кустом растения, похожего на марихуану. На вопрос заявительницы о том, что это за растение, женщина ответила, что это помидор. После этого дама с растением уехала на общественном транспорте.

О поступившей информации проинформировали ужгородских патрульных. Инспекторы связались с заявительницей, которая сообщила, что женщина направляется к автостанции №2. Патрульные сразу прибыли на место происшествия и задержали женщину, у которой действительно обнаружили горшок с растением, похожим на наркотическое. Была вызвана следственно-оперативная группа.

Спасибо сознательной гражданке за бдительность и неравнодушие. Сотрудничество граждан и полицейских, как произошло в данном случае, делает наш город более безопасным, - отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, в Харькове копы отбирали “товар“ у наркоторговцев и сами сбывали его. Нечестных на руку полицейских разоблачил департамент внутренней безопасности Нацполиции.

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Теги: каннабис, Ужгород, наркотики
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Комментариев (5)
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В0ЛАНД    01.07.2020, 18:04
Оценка:  0
В0ЛАНД
Хорошая отмазка.Но она не прокатит.Пусть готовит штраф.
СтальнаяКрыса    01.07.2020, 18:09
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Поройся в английских сайтах, там об этом есть. В США люди умные и умеют сделать подставу для общения в суд. У нас тоже такие появляются.
СтальнаяКрыса    01.07.2020, 18:01
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Может женщина везла безнаркотическую коноплю, такое растение не запрещено, после задержания полицией она докажет, что ничего запрещённого не перевозила и подаст в суд, дело закончится тем что ей выплатят деньги за причинённый материальный и моральный ущерб.
СтальнаяКрыса    01.07.2020, 18:05
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Задерживать людей подозреваемых в перевозке наркотиков надо с служебной собакой которая сразу почувствует запах наркосодержащих компонентов.
Noblesse_obliger    01.07.2020, 18:14
Оценка:  0
Noblesse_obliger
А ты уверен,что безнаркотическая пахнет не так,как наркотическая???
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