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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об "инвестиционных нянях"

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Президентский законопроект об "инвестиционных нянях" зарегистрирован в ВР. Украинским и иностранным инвесторам предлагают серьезные льготы.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

В Верховной Раде зарегистрировали так называемый законопроект об «инвестиционных нянях», который разработан в Офисе президента. В случае его принятия инвестиционные проекты получат государственную поддержку.

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Законопроект предусматривает, что инвестор (украинский или иностранный) будет заключать на 15 лет договор напрямую с правительством Украины. Сумма инвестиций – не менее 30 млн. евро. Срок реализации проекта – 5 лет. Государственный менеджер будет постоянно сопровождать реализацию инвестиционного проекта.

Инвесторов освободят от уплаты различных налогов при ввозе оборудования, необходимого для организации производства. Кроме того, инвесторам станет проще брать в пользование земельные участки, на которых они захотят создать производство.

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Но и это еще не все льготы. Правительство Украины возьмет на себя строительство или реконструкцию смежной инфраструктуры. Например, за государственный счет предлагается строить дороги к участкам, где инвесторы будут реализовывать свои проекты.

Правительство Украины готово давать общую поддержку в размере до 30% от суммы инвестиций. Подобная практика существует во многих странах. Она доказала свою эффективность.

Напомним, что в 2019 году Украина получила 2,5 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. Большую часть из них направили в реальный сектор экономики.

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Теги: Владимир Зеленский, инвестирование, Украина, няня, закон
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