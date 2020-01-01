Задержан экс-депутат Крыма, осужденный за госизмену на 12 лет

Мужчина получил приговор суда, но оставался на свободе.

Украинские правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, ранее осужденного на 12 лет тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

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Там отметили, что хотя украинский суд и вынес приговор, мужчина не был задержан и безосновательно находился на свободе. Сейчас экс-депутата задержали и поместили в Киевский следственный изолятор.

В сообщении прокуратуры не указано имя задержанного, однако СМИ пишут, что речь идет о Василии Ганыше, которого в 2018 году осудили за организацию “крымского референдума“ и голосование за “конституцию республики Крым“.

Напомним, МИД осудил поездку депутатов Европарламента в Крым. Ведомство осудило участие евродепутатов в наблюдении за ходом так называемого “референдума“ о поправках в конституцию Российской Федерации.