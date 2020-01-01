ВСУ уничтожили позицию боевиков, которую те "засветили" по ТВ

Бойцы 54-й ОМБр внимательно посмотрели интервью одного из оккупантов и скорректировали цель для ответного огня по агрессору.

Бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады ВСУ ответным огнем уничтожили позицию российских оккупантов в Донецкой области, которую “засветили“ пропагандистские СМИ оккупантов. Об сообщается в комментарии к видео уничтожения позиции, снятом с беспилотника.

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“Была полностью уничтожена позиция. Ликвидировано 4-х террористов. Три - получили тяжелые ранения (Они, наверное, уже никогда не возьмут оружия в руки). Уничтожен склад боеприпасов, крупнокалиберный пулемет“, - пишут бойцы в комментарии к ролику.

По словам украинских воинов, особую роль в успешности атаки, сыграло интервью террориста Александра Ходаковского, которое СМИ оккупантов записали на этой позиции и потом растиражировали.

Просмотрев внимательно видео с “Ходоком“, мы обнаружили свои ошибки и просчитали точно место, где прячутся террористы. Когда начался очередной обстрел, полетела ответочка на позицию, которую он хорошо “подсветил“, - объяснили украинские воины.

Напомним, Штаб ООС назвал потери боевиков за июнь. Ответным огнем ВСУ убиты десятки боевиков, уничтожена бронетехника и оружие.