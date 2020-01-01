Канаду пригласили для расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ

Управление по безопасности транспорта Канады пришлет во Францию команду специалистов по расшифровке.

Канадские эксперты прибудут во Францию для расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ, сбитого в Иране. Об этом в среду, 1 июля, сообщает Укринформ со ссылкой на Управление по безопасности транспорта Канады.

"Совет по безопасности транспорта был приглашен участвовать в расшифровке информации с самописцев, и мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе "черных ящиков" самолетов", – говорится в сообщении.

В Управлении по безопасности транспорта Канады добавили, что "все необходимые протоколы здравоохранения будут применены, чтобы удостовериться в безопасном путешествии наших следователей".

Ранее стало известно, что Иран направил во Францию бортовые самописцы самолета МАУ. Эксперты должна расшифровать данные на "черных ящиках", один из которых был поврежден при крушении.

Также Ирану и Франции удалось согласовать дату начала расшифровки "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet