Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Канаду пригласили для расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ

Комментариев: 0
Управление по безопасности транспорта Канады пришлет во Францию команду специалистов по расшифровке.
Один "черный ящик" самолета МАУ был поврежден
Один "черный ящик" самолета МАУ был поврежден

Канадские эксперты прибудут во Францию для расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ, сбитого в Иране. Об этом в среду, 1 июля, сообщает Укринформ со ссылкой на Управление по безопасности транспорта Канады.

"Совет по безопасности транспорта был приглашен участвовать в расшифровке информации с самописцев, и мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе "черных ящиков" самолетов", – говорится в сообщении.

В Управлении по безопасности транспорта Канады добавили, что "все необходимые протоколы здравоохранения будут применены, чтобы удостовериться в безопасном путешествии наших следователей".

Ранее стало известно, что Иран направил во Францию бортовые самописцы самолета МАУ. Эксперты должна расшифровать данные на "черных ящиках", один из которых был поврежден при крушении.

Также Ирану и Франции удалось согласовать дату начала расшифровки "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, Франция, Канада, крушение, МАУ, черный ящик, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь