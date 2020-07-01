Депутаты и прокуроры поссорились на суде над Порошенко

Прокуроры попросили суд приобщить к материалам расследования документы о влиянии Порошенко на депутатов Европейской солидарности, но нардепы взбунтовались.

На суде над Порошенко поссорились нардепы и прокуроры facebook.com/iryna.gerashchenko

В Печерском райсуде во время избрания меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко депутаты от партии Европейская солидарность поссорились с прокурорами. Об этом сообщает Украинская правда в среду, 1 июля.

Прокуроры попросили приобщить к материалам расследования документы о влиянии Порошенко на нардепов партии, но нардепы высказали свое возмущение.

"Установлено, что Порошенко Петр, будучи председателем фракции политической партии "Европейская солидарность", имея влияние на народных депутатов политической партии...", - сказал прокурор.

В ответ Ирина Геращенко сказала, что "мы независимые депутаты, это вы - шавки Венедиктовой. Это унижение... За нас голосовали миллионы людей. Это что такое? Мы хотим свидетельствовать о нашей независимости. На нас никто не давит".

Депутаты заявили, что являются абсолюно независимыми, а подобные заявления - это неуважение к избирателям партии. Они отметили, что будут свидетельствовать о преступных заявлениях прокурора и просить внести сведения в ЕРДР.

Геращенко добавил, что 27 нардепов Европейской солидарности являются абсолютно независимыми, а утверждение прокуроров ложные. Нардеп отметила, что слова прокурора могут свидетельствовать о том, что Порошенко будут инкриминировать еще и давление на нардепов, а это - неправда.

Наконец, депутатка попросила зафиксировать в суде заявление о преступлении. Нардепы будут просить расследовать ангажированность прокуратуры.

"Это политическое влияние и дискредитация политической силы. Вмешательство в политическую деятельность. Его надо отвести этого негодяя и он не имеет права вмешиваться в политику", - сказал Порошенко.

Напомним, что ранее в суде по делу Порошенко зачитали обвинение. Бывшие президент и глава Службы внешней разведки знали о незаконности указа Порошенко о назначении Семочко, говорят прокуроры.

Также ГБР заявило, что Порошенко отказался давать показания. Бывший глава государства также отказался получить новые повестки на допросы. Сейчас суд избирает ему меру пресечения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet