Прощание с COVID и любители штрафов: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 1 июля 2020 года.

В Праге прошли гуляния в честь прощания с COVID

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 1 июля.

Вашему вниманию представляем кадры, как невесту Роналду обвинили в накладных ягодицах, а Белла Хадид провела горячую фотосессию под водой.

Контрабандисты летали на дельтаплане в Румынию, а в Житомире конфисковали девять тонн янтаря.

В Киеве появилась дорожная разметка "для любителей штрафов", а американец провалился в спрятанный под полом жилого дома колодец.

Смотрите, как Николь Шерзингер отметила день рождения с бойфрендом, а в Праге прошли гуляния в честь прощания с COVID.

Завершились масштабные учения морской авиации ВСУ, а Италия доставила вторую партию помощи для Прикарпатья.

В Гонконге впервые арестовали за нарушение закона о нацбезопасности, а оперного певца заблокировали в соцсети из-за сходства с лидером Китая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet