Прощание с COVID и любители штрафов: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 1 июля 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 1 июля.
Вашему вниманию представляем кадры, как невесту Роналду обвинили в накладных ягодицах, а Белла Хадид провела горячую фотосессию под водой.
Контрабандисты летали на дельтаплане в Румынию, а в Житомире конфисковали девять тонн янтаря.
В Киеве появилась дорожная разметка "для любителей штрафов", а американец провалился в спрятанный под полом жилого дома колодец.
Смотрите, как Николь Шерзингер отметила день рождения с бойфрендом, а в Праге прошли гуляния в честь прощания с COVID.
Завершились масштабные учения морской авиации ВСУ, а Италия доставила вторую партию помощи для Прикарпатья.
В Гонконге впервые арестовали за нарушение закона о нацбезопасности, а оперного певца заблокировали в соцсети из-за сходства с лидером Китая.
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