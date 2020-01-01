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Прощание с COVID и любители штрафов: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 1 июля 2020 года.
В Праге прошли гуляния в честь прощания с COVID
В Праге прошли гуляния в честь прощания с COVID
Cмотрите фотогалерею Прощание с COVID и любители штрафов: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 1 июля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как невесту Роналду обвинили в накладных ягодицах, а Белла Хадид провела горячую фотосессию под водой.
 
Контрабандисты летали на дельтаплане в Румынию, а в Житомире конфисковали девять тонн янтаря.
 
В Киеве появилась дорожная разметка "для любителей штрафов", а американец провалился в спрятанный под полом жилого дома колодец.
 
Смотрите, как Николь Шерзингер отметила день рождения с бойфрендом, а в Праге прошли гуляния в честь прощания с COVID.
 
Завершились масштабные учения морской авиации ВСУ, а Италия доставила вторую партию помощи для Прикарпатья.
 
В Гонконге впервые арестовали за нарушение закона о нацбезопасности, а оперного певца заблокировали в соцсети из-за сходства с лидером Китая.
 
 

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Теги: контрабанда, Гонконг, певец, ВСУ, Коронавирус, фото дня, янтарь
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Источник: Корреспондент.net

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