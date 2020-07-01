Суд опять не смог назначить меру пресечения для Порошенко

В заседании суда объявлена пауза до 8 июля.

Порошенко будет "гулять" еще минимум неделю Петр Порошенко/Фейсбук

Печерский районный суд объявил перерыв в заседании по вопросу об избрании меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

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“Объявляется перерыв до 11:00 8 июля 2020 года“, - сообщил присутствующим на заседании судья Сергей Вовк.

Причиной для объявления перерыва судья назвал необходимость в вызове в суд понятых, присутствовавших при вручении Порошенко подозрения. Защита Порошенко до сих пор отрицает, что подозрение было ему вручено.

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Следует отметить, что во время сегодняшнего судебного заседания адвокат Порошенко Игорь Головань объявил отвод генпрокурору Ирине Венедиктовой и еще 12 прокурорам по делу. Свое ходатайство Головань объяснил необоснованным изменением состава группы прокуроров 16 июня. Защита просит суд отстранить от дела генпрокурора Венедиктову, поскольку она якобы неправильно подписала подозрение Порошенко.

Запись трансляции судебного заседания:

Напомним, изначально меру пресечения для Порошенко должны были назначить еще 18 июня. Однако тогда заседание Печерского райсуда Киева перенесли на 1 июля.