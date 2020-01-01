Укрзализныця добавила шесть поездов к морским курортам

Дополнительные поезда назначили в Херсон, Бердянск, Геническ и Новоалексеевку. Пассажирам нужно будет соблюдать масочный режим.

УЗ назначила еще шесть поездов к морским курортам Наше місто

Укрзализныця назначила еще шесть поездов в направлении курортных городов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в среду, 1 июля.

Укрзализныця назначила следующие поезда:

№375/376 Харьков - Херсон: будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля;

№86/85 Львов - Новоалексеевка: отправляется из Львова 5 июля, с Новоалексеевка 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка: из Ковеля будет ездить с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевка - с 8 июля через день по четным;

№110/109 Львов - Херсон: начнет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля;

№261/262 Харьков - Бердянск: с 3 июля по 5 сентября будет курсировать из Харькова через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням;

№282/281 Хмельницкий - Геническ: из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

"Для посадки в поезде пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезд не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия", - сказано в сообщении.

Билеты уже поступили в продажу на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, что ранее Укрзализныця возобновила поезда во Львов. С 26 июня начали курсировать поезда по маршрутам Киев - Львов и Львов - Одесса, а также ряд пригородных электричек.

Также сообщалось, что Укрзализныця назначила еще 50 электричек. С 24 июня в Украине курсирует 583 пригородных поезда.

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