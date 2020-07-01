Комитет Рады поддержал законопроект о медиа

Слуги народа в парламентском комитете дружественно игнорируют обращение журналистских организаций, отметил Сергей Томиленко.

Голосование за законопроект о СМИ на заседании парламентского комитета Сергей Томиленко / Facebook

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект №2693 О медиа как доработанный к первому чтению. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook в среду, 1 июля.

"Слуги народа в парламентском комитете дружественно игнорируют обращение журналистских организаций, СМИ, информагентств, журналистов и блогеров... "За" – Слуга народа (в лидерах – Никита Потураев и Евгения Кравчук). Воздержался Гео Лерос", – сообщил он.

По данным Томиленко, против выступили Александр Абдуллин (Батькивщина), Ирина Констанкевич (За майбутнє), Юрий Павленко, Ренат Кузьмин и Александр Качный (все – ОПЗЖ).

"Но свобода слова есть. Продолжаем за нее бороться!", – заверил Томиленко.

Также информацию об одобрении законопроекта подтвердил Никита Потураев в комментарии РБК-Украина. По его словам, есть риск не успеть рассмотреть этот документ до конца третьей очередной сессии Рады, которая завершится 17 июля.

"Нардеп отметил, что уже сегодня понятно, что принятие проекта попытаются блокировать. Потураев не исключает, что закон О медиа получит тысячи спам-поправок", – пишет издание.

Накануне стало известно, что СМИ просят президента Зеленского не поддерживать новый закон о медиа. По их мнению, законопроект содержит нечетко сформулированные требования к медиа и наделяет органы власти полномочиями по "установлению правды".

Ранее министр культуры Александр Ткаченко выразил мнение, что некоторые СМИ злоупотребляют своими возможностями, перекручивают факты и манипулируют общественным сознанием.

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