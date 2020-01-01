Названо число украинцев за чертой бедности

Госстат подсчитал, сколько украинцев получают доход ниже фактического прожиточного минимума.

Доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума в 2019 году получали 400 тысяч украинцев - это 1,1% населения. Об этом сообщает Госстат в среду, 1 июля.

Размер законодательно установленного прожиточного минимума составлял 1902,1 гривен в месяц.

При этом доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) украинцев. Размер минимума составлял 3660,9 гривен в месяц.

Уровень бедности в последние годы существенно уменьшился. В 2018 году доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 млн (27,6%).

В то же время в 2019 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

Напомним, что ранее был назван минимальный уровень бедности в Украине. В начале года уровень бедности в Украине прогнозировали в 30%, но из-за пандемии он вырастет по меньшей мере до 45%.

Также в Минсоцполитики спрогнозировали, что число бедных в Украине возрастет. Число бедных людей по расчетам украинских экспертов на 1% превысит прогнозную оценку ЮНИСЕФ.

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