В Черновцах ослабили карантин

В общественный городской транспорт теперь будут пускать всех при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ.

В часы пик общественный транспорт Черновцов будет курсировать в режиме спецперевозок 0372.ua

В Черновцах городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантинные ограничения. Со 2 июля в общественный транспорт будут пускать всех граждан, а не только по спецпроездным справкам с работы, сообщается на сайте Черновицкого горсовета в среду, 1 июля.

"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешен с 10.00 часов до 22.00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в часы пик, до 10 утра, общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.

"В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ. Перевозка пассажиров в условиях карантина осуществляется в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на транспортное средство", – добавили в горсовете.

Льготы на оплату проезда в режиме спецперевозок не действуют. Из-за возобновления внутриобластного сообщения Черновицкий городской совет прекратил подвоз медиков за средства городского бюджета.

Кроме того, мэр Черновцов обратился к председателю ОГА Сергею Осачуку с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с городом при соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Напомним, с 1 июля в Черновицкой области ослабили карантин – возобновили внутриобластное автобусное сообщение, открыли рестораны, спортзалы и детские площадки.

Также сообщалось, что накануне на Буковине заявили о рекордно низком числе госпитализированных с COVID-19. Впервые за два месяца было госпитализировано менее 10 человек с подозрением на коронавирус.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet