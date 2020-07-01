Коммунальное учреждение здравоохранения на основании платежного поручения провело оплату за несуществующие альбомы для фотографий на счет предпринимателя.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества Нацполиция Украины

В Харькове предприниматель подозревается в присвоении 2,8 млн гривен, полученных за фотоальбомы, которые он должен был передать коммунальному учреждению здравоохранения. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 1 июля

По данным досудебного следствия, предприниматель заключил договор о закупке товара с коммунальным учреждением здравоохранения. Он изготовил и скрепил своей печатью расходную накладную, согласно которой он передал в коммунальное заведение 8 тыс. альбомов для фотографий на общую сумму 2 млн. 864 тыс. гривен. Кроме того, он подготовил договор на хранение этих фотоальбомов, который предусматривал бесплатное хранение товара у предпринимателя до конца этого года.

2 апреля мужчина передал главному бухгалтеру учреждения здравоохранения накладную. Женщина подписала документ, не проверив фактическое наличие указанного в ней товара. В этот же день предприниматель обратился к главному врачу и предоставил ему на подпись договор ответственного хранения несуществующих фотоальбомов и акт приема-передачи товара.

В итоге коммунальное учреждение здравоохранения на основании платежного поручения 13 апреля провело оплату за несуществующие альбомы для фотографий на счет предпринимателя.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове делец продал несуществующие фотоальбомы на миллионы

Напомним, в Винницкой области задержали вымогателей, которые под видом высоких должностей требовали у предпринимателя 1,1 млн гривен. Один из вымогателей представился советником президента, а другой – генералом в отставке.

Также полиция задержала группу мошенников, присвоивших 18 млн гривен под предлогом продажи дизтоплива и минеральных удобрений.

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