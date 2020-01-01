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Заместители Смолия решили продолжать работу

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Правление Нацбанка остается на своих должностях, чтобы не нарушать макрофинансовую стабильность в стране.
Заместители главы НБУ не уйдут в отставку
Заместители главы НБУ не уйдут в отставку
bank.gov.ua
 
Заместители главы Национального банка Украины прокомментировали отставку Якова Смолия и сообщили, что продолжат работу. Соответствующее заявление членов правления НБУ было опубликовано вечером 1 июня. 
 
"Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", - подчеркивается в заявлении.
 
Также члены правления призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ "выполнять функции, возложенные на центральный банк".
 
Напомним, в состав правления Нацбанка входят первый заместитель Екатерина Рожкова, а также заместители Роман Борисенко, Дмитрий Салогуб, Сергей Холод и Олег Чурий.
 
Ранее сообщалось, что глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение политическим давлением.

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Теги: НБУ, отставка, Нацбанк, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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