Заместители Смолия решили продолжать работу

Правление Нацбанка остается на своих должностях, чтобы не нарушать макрофинансовую стабильность в стране.

Заместители главы НБУ не уйдут в отставку bank.gov.ua

Заместители главы Национального банка Украины прокомментировали отставку Якова Смолия и сообщили, что продолжат работу. Соответствующее заявление членов правления НБУ было опубликовано вечером 1 июня.

"Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", - подчеркивается в заявлении.

Также члены правления призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ "выполнять функции, возложенные на центральный банк".

Напомним, в состав правления Нацбанка входят первый заместитель Екатерина Рожкова, а также заместители Роман Борисенко, Дмитрий Салогуб, Сергей Холод и Олег Чурий.

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