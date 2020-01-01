Украину пригласили на расшифровку самописцев самолета МАУ

Украинские специалисты отправятся во Францию, куда должны прибыть "черные ящики" лайнера PS752, сбитого Ираном.

Франция пригласила украинских экспертов принять участие в процессе расшифровки "черных ящиков" сбитого над Тегераном пассажирского самолета компании Международные авиалинии Украины. Об этом в среду, 1 июля, сообщил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.

"Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля", - написал чиновник.

Он также отметил, что Украина должна обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.

"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших!" – добавил Енин.

Ранее сообщалось, что Иран официально обратился за помощью к французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в расшифровке "черных ящиков" украинского самолета.

Напомним, во Францию также прибудут канадские эксперты для чтения бортовых самописцев сбитого лайнера МАУ .

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