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Независимость Нацбанка остается в приоритете - ОП

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Правление НБУ продолжит свою деятельность на принципах независимости и профессиональности, подчеркнули в Офисе главы государства.
В Офисе президента отреагировали на отставку главы НБУ
В Офисе президента отреагировали на отставку главы НБУ
facebook.com/NationalBankOfUkraine
 
В Офисе президента сообщили, что обеспечение независимости Национального банка остается безусловным приоритетом власти. Соответствующее завление было опубликовано 1 июня на фоне информации об отставке главы НБУ Якова Смолия.
 
"Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", - отметили в ОП.
 
Также в заявлении указано, что дискуссии относительно деятельности НБУ "должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины".
 
Напомним, 1 июня глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением.
 
При этом члены правления Нацбанка и заместители Смолия заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности в стране.

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Теги: национальный банк украины, НБУ, отставка, Нацбанк, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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