Независимость Нацбанка остается в приоритете - ОП

В Офисе президента сообщили, что обеспечение независимости Национального банка остается безусловным приоритетом власти. Соответствующее завление было опубликовано 1 июня на фоне информации об отставке главы НБУ Якова Смолия.

"Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", - отметили в ОП.

Также в заявлении указано, что дискуссии относительно деятельности НБУ "должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины".