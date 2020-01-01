Независимость Нацбанка остается в приоритете - ОП
Правление НБУ продолжит свою деятельность на принципах независимости и профессиональности, подчеркнули в Офисе главы государства.
В Офисе президента сообщили, что обеспечение независимости Национального банка остается безусловным приоритетом власти. Соответствующее завление было опубликовано 1 июня на фоне информации об отставке главы НБУ Якова Смолия.
"Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", - отметили в ОП.
Также в заявлении указано, что дискуссии относительно деятельности НБУ "должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины".
Напомним, 1 июня глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением.
При этом члены правления Нацбанка и заместители Смолия заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности в стране.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент