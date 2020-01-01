В Раде заявили, что Украина не готова к онлайн-образованию

Дистанционное образование необходимо как выход в период карантина из-за коронавируса, считает нардеп Сергей Бабак.

В Украине дистанционное образование пока не может заменить очное обучение Getty Images

Украинские учебные заведения технологически не готовы к дистанционному обучению. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии Слуга народа Сергей Бабак в интервью Радио Свобода 1 июля.

"Делать его полноценным? Оно еще к этому не готово технологически, и это совсем другие методы преподавания", - сказал нардеп.

Бабак отметил, что онлайн-обучение эффективно как дополнительный инструмент, но полноценно заменить очное образование оно пока не готово, особенно технологически.

Однако если в связи с пандемией коронавируса дети осенью не смогут пойти в школы, дистанционное образование должно продолжаться как выход из кризисной ситуации, считает председатель комитета.

"Что касается первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Есть много причин, и все они имеют право на жизнь. У меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Это хоть какой-то элемент доступа к знаниям", – подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что в Минобразования рассчитывают начать новый учебный год в школах с 1 сентября.

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