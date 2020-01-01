Главное 1 июля: Обезглавленный Нацбанк и суд над Порошенко

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Яков Смолий ушел в отставку, отметив, что политическое давление на НБУ не позволяет ему продуктивно работать; бывшему президенту Порошенко в суде предъявили обвинение, но пока не определились с мерой наказания, прокуратура просит для него личное обязательство. Мы выделили основные события вчерашнего дня.

Читай также: Заместители Смолия решили продолжать работу

Смолий уволился из-за давления

Руководитель НБУ Яков Смолий написал заявление об уходе. Он уволился по собственному желанию в связи с отставкой. Как отметил Смолий, на возглавляемую им структуру долгое время осуществляется политическое давление. Это мешает ему эффективно руководить и взаимодействовать с органами власти. В Офисе президента, в свою очередь, отметили, что продолжат стремиться к независимости НБУ.

19 миллиардов на COVID-19

Премьер Денис Шмыгаль озвучил цифру, потраченную на борьбу с коронавирусом. Эта сумма составила 19 миллиардов гривен. При этом, судя по показателям заболеваемости, большая часть регионов - в зоне эпидемриска и не готова выходить из карантина. По состоянию на 1 июля, в Украине 44,9 тыс. чел. с начала пандемии заразилось COVID-19. Кабмин заявил, что намерен штрафовать людей без масок в публичных местах и транспорте.

Читай также: Названо число украинцев за чертой бедности

Вырос прожиточный минимум

Минимальная зарплата в Украине увеличилась на 91 гривну. Теперь эта сумма составляет 2118 грн. Вслед за этим прогнозируется увеличение минимальной пенсии для пожилых людей и инвалидов. Кроме того, это повлечет рост социальных надбавок.

Мера наказания для Порошенко не определена

В Печерском суде Киева состоялось заседание по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки. Петра Порошенко обвиняют в том, что тот, будучи президентом, незаконно назначил на эту должность Сергея Семочко. Экс-главе государства должны были избрать меру пресечения в эту среду. Однако суд перенес оглашение приговора. Следующее заседание состоится 8 июля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине увеличился размер пособия по безработице.

