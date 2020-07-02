Украинцы едят в три раза меньше сала, чем жители ЕС

Даже в соседних Беларуси и России потребляют значительно больше сала, чем в Украине, что привело к сокращению поголовья свиней.

Среднестатистический украинец за год съедает около 15 килограммов сала, в то время как житель ЕС около 45 килограммов. Такие данные ассоциации Мясной отрасли в четверг, 2 июля, озвучили в эфире 1+1.

Аналитики также отметили, что в Китае употребляют около 40 килограммов сала в год. В Беларуси - 38, а в России - 30 килограммов.

Сокращение потребление сала в Украине привело также к сокращению отрасли. Отмечается, что сейчас в Украине содержат всего около 5 миллионов свиней, а еще пять лет назад эта цифра приближалась к 8 миллионам.

Эксперты уверяют, что по самым оптимистичным прогнозам такая тенденция сохранится в ближайшие 10 лет.

Ранее сообщалось, что житель Москвы подавился салом и умер. Мужчина съел слишком большой кусок, не прожевав его, и тот перекрыл дыхательные пути.

А в Крыму в начале года сожгли 600 килограммов сала и сыра.

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