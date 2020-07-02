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Ситуация на Донбассе: Пять обстрелов, ранен военный

Комментариев: 4
Солдат находится в медучреждении в удовлетворительном состоянии.
Бойцы подавили вражескую атаку и остановили провокации
Бойцы подавили вражескую атаку и остановили провокации
facebook.com/pressjfo.news

Минувшие сутки в ООС не были спокойными. Так, вражеские формирования 5 раз нарушили режим тишины. Они открывали огонь близ Орехового, Майского, Песков, Авдеевки.

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Об этом сообщает пресс-центр оперативного штаба ООС.

При этом оккупанты применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов был ранен украинский солдат. Его доставили в медучреждение, он находится в удовлетворительном состоянии.

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В свою очередь, защитники нанесли оппоненту ответный удар. Они уничтожили двоих сепаратистов, еще трое получили ранения. Также, по данным разведки, четыре противника  подорвались на взрывном устройстве. Кроме того, от взрыва пострадал грузовик наемников.

С начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Потерь на украинских позициях нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ уничтожили позицию боевиков, которую те “засветили“ по ТВ.

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Теги: ООС, Военный, ранение, донбасс, штаб ООС
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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    02.07.2020, 10:12
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Если бы на донбассе не было российских войск, то и моторолла был бы жив, и Щербака не посадили бы за то, что "грабил и убивал мирных жителей Украины" и Т72-Б3 не засветился бы. И БУК убил бы 298 пассажиров МН-17. НО ведь тебе в методичке об этом "забыли" написать. Совесть так и не мучит, убийца?
nfhvyt    02.07.2020, 09:54
Оценка:  -4
nfhvyt
Если бы на Донбассе были российские войска то обстрелов бы не было как их нет в Крыму. ВСУ-шные мрази хватит убивать украинцев!
МаксимУм    02.07.2020, 10:09
Оценка:  +3
МаксимУм
Боеприпасы в шахтах не заканчиваются... Там расейская скатерть-самобранка?
сергей11    02.07.2020, 10:38
Оценка:  +2
сергей11
В чечне тоже не было российских войск? Именно поэтому погибло 30 тысяч мирных жителей?
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