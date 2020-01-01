Ситуация на Донбассе: пять обстрелов, ранен военный

Солдат находится в медучреждении в удовлетворительном состоянии.

Минувшие сутки в ООС не были спокойными. Так, вражеские формирования 5 раз нарушили режим тишины. Они открывали огонь близ Орехового, Майского, Песков, Авдеевки.

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Об этом сообщает пресс-центр оперативного штаба ООС.

При этом оккупанты применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов был ранен украинский солдат. Его доставили в медучреждение, он находится в удовлетворительном состоянии.

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В свою очередь, защитники нанесли оппоненту ответный удар. Они уничтожили двоих сепаратистов, еще трое получили ранения. Также, по данным разведки, четыре противника подорвались на взрывном устройстве. Кроме того, от взрыва пострадал грузовик наемников.

С начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Потерь на украинских позициях нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ уничтожили позицию боевиков, которую те “засветили“ по ТВ.

