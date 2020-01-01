В Украине заработали кинотеатры: Озвучены правила посещения

В Кабмине рассказали, какие условия необходимо соблюдать во время похода в кино.

Вокруг посетителя со всех сторон должно оставаться по одному свободному месту depositphotos.com

С четверга, 2 июля, украинцам разрешили ходить в кинотеатры. Их начали открывать после карантина. При этом посещать развлекательные заведения можно при определенных условиях.

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Об этом сообщается на сайте правительства в обнародованном Кабмином постановлении.

Отмечается, что работа учреждений разрешена, только если залы заполнены больше, чем наполовину. Также обязательным остается соблюдение карантинных мер.

Вот что нужно учесть:

посетителям необходимо быть в масках или респираторах;

на 5 м. кв. должно приходиться не более одного челоека;

фан-зоны в помещении не допускаются;

расстояние между посетителями должно составлять не менее 1,5 метра;

если сиденья расположены близко друг к другу, по бокам, спереди и сзади между кинолюбителями должно оставаться, как минимум, одно свободное место.

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Отметим, что многие кинотеатры уже выложили на своем сайте информацию об открытии и подготовили расписание киносеансов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве усилили карантин. Заведения общественного питания и увеселительные заведения в Киеве теперь должны работать до 22-00.