На Николаевщине загорелась мусорная свалка

Очаги тления возникали еще и после ликвидации пожара.

Огонь охватил площадку с отходами в Витовском районе. Пламя охватило тысячу м.кв территории.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Николаевской области.

Пожар тушили 34 сотрудника спасательной службы. При этом даже после ликвидации то там, то тут еще возникали тлеющие очаги. В некоторых местах было замечено открытое горение.

В ГСЧС говорят, что эта свалка горит с незавидной регулярностью. Предприятие, на чьем балансе она находится, по словам, спасателей, не особо переживает по поводу пожаробезопасности объекта. Там зафиксирован ряд нарушений. А в засуху территория еще больше подвержена опасности, так как, накапливая биогазы, отходы легко воспламеняются.

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Жители расположенного поблизости населенного пункта очень возмущены сложившейся ситуацией. Отмечается, что из-за едкого запаха гари и дыма они не могут свободно дышать в собственном дворе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаеве от ранения в голову погибла жена депутата.

