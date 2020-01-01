Опубликован список регионов, не готовых к ослаблению карантина
По состоянию на четверг, 2 июля, Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для смягчения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читай также: В Украине заработали кинотеатры: Озвучены правила посещения
Согласно расчетам эпидемиологов Минздрава, если ситуация в регионе не отвечает хотя бы одному из четырех основных критериев, смягчать карантин нельзя. К таковым критериям относятся уровень загрузки больничных коек (не должен превышать 50%), количество проводимых ПЦР-тестов (не менее 24 на 100 тысяч населения), количество выявленных больных среди протестированных (не более 11%), или темпы прироста новых больных (не более 10%).
Согласно этим критериям к ослаблению карантинных мер не готовы:
- г. Киев (слишком высокий прирост),
- Волынская (много больных среди протестированных и слишком высокий прирост),
- Донецкая (мало тестов и высокий прирост больных),
- Закарпатская (нарушены три из четырех критериев),
- Ивано-Франковская (много больных среди протестированных и слишком высокий прирост),
Читай также: В Черновцах ослабили карантинЛьвовская (много больных среди протестированных),
- Ровенская (много больных среди протестированных),
- Харьковская (много больных среди протестированных и слишком высокий прирост),
- Хмельницкая (слишком высокий прирост и много больных среди протестированных),
- Черниговская (мало тестов),
- Черновицкая (много больных среди протестированных) области.
Вчера в этот список входила также и Одесская область, где наблюдался слишком высокий прирост новых больных. Однако сегодня этот показатель вернулся в норму и регион исключили из списка проблемных.
Напомним, за прошедшие сутки в разных регионах Украины медики выявили 889 новых случаев COVID-19. С момента начала пандемии уже 45 887 украинцев заразились COVID-19.