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Опубликован список регионов, не готовых к ослаблению карантина

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В Минздраве проанализировали эпидемическую ситуацию и назвали проблемные регионы.
11 регионов, включая Киев, не готовы ослаблять ограничения
11 регионов, включая Киев, не готовы ослаблять ограничения
пресс-служба Слуги народа

По состоянию на четверг, 2 июля, Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для смягчения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Согласно расчетам эпидемиологов Минздрава, если ситуация в регионе не отвечает хотя бы одному из четырех основных критериев, смягчать карантин нельзя. К таковым критериям относятся уровень загрузки больничных коек (не должен превышать 50%), количество проводимых ПЦР-тестов (не менее 24 на 100 тысяч населения), количество выявленных больных среди протестированных (не более 11%), или темпы прироста новых больных (не более 10%).

Согласно этим критериям к ослаблению карантинных мер не готовы:

  • г. Киев (слишком высокий прирост),
  • Волынская (много больных среди протестированных и слишком высокий прирост),
  • Донецкая (мало тестов и высокий прирост больных),
  • Закарпатская (нарушены три из четырех критериев),
  • Ивано-Франковская (много больных среди протестированных и  слишком высокий прирост),

  • Читай также: В Черновцах ослабили карантин

    Львовская (много больных среди протестированных),
  • Ровенская (много больных среди протестированных),
  • Харьковская (много больных среди протестированных и  слишком высокий прирост),
  • Хмельницкая (слишком высокий прирост и много больных среди протестированных),
  • Черниговская (мало тестов),
  • Черновицкая (много больных среди протестированных) области.

Вчера в этот список входила также и Одесская область, где наблюдался слишком высокий прирост новых больных. Однако сегодня этот показатель вернулся в норму и регион исключили из списка проблемных.

Напомним, за прошедшие сутки в разных регионах Украины медики выявили 889 новых случаев COVID-19. С момента начала пандемии уже 45 887 украинцев заразились COVID-19.

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Теги: карантин, Минздрав, коронавирус
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