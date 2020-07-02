Зеленский внес в Раду проект решения об увольнения главы НБУ Смолия
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины. Документ под номером 3772 уже зарегистрирован в парламенте.
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“В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Освободить Смолия Якова Васильевича от должности Председателя Национального банка Украины“, - говорится в тексте проекта постановления.
На момент публикации этой новости, документ находится в статусе “Направлен на рассмотрение комитета“.
Напомним, вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил “систематическим политическим давлением“, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.