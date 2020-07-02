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Зеленский внес в Раду проект решения об увольнения главы НБУ Смолия

Комментариев: 2
Сейчас документ находится на рассмотрении профильного комитета.
Зеленский официально попросил Раду уволить Смолия
Зеленский официально попросил Раду уволить Смолия
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины. Документ под номером 3772 уже зарегистрирован в парламенте.

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“В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Освободить Смолия Якова Васильевича от должности Председателя Национального банка Украины“, - говорится в тексте проекта постановления.

На момент публикации этой новости, документ находится в статусе “Направлен на рассмотрение комитета“.

Напомним, вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил “систематическим политическим давлением“, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

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Теги: НБУ, Смолий, отставка, Зеленский, президент, Верховная Рада
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Комментариев (2)
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CCS    02.07.2020, 12:18
Оценка:  0
CCS
А хто буде замість Смолія? Дубинський, Дубілет?..
nfhvyt    02.07.2020, 12:29
Оценка:  -1
nfhvyt
А какая разница, всё равно руководить будут из ландона.
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