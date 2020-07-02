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Под Верховной Радой устроили митинг против ликвидации района Киевщины

Комментариев: 1
На акцию протеста собрались жители Васильковского района.
Люди говорят, что деление добавило им проблем
Люди говорят, что деление добавило им проблем
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Решение, принятое в рамках админреформы, вынудило выходцев из Киевской области пойти на крайние меры. Они вышли на митинг к ВР, чтобы выразить протест против ликвидации одного из районов.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале PavlovskyNews.

Речь идет о Васильковском районе, жители которого крайне не согласны с тем, что их родной край исчезнет с карты региона. Район разделили на три части. В итоге образовались отдельные территориальные единицы - Белоцерковская, Фастовская и Обуховская.

Люди возмущены таким делением. Говорят, решение принималось, несмотря на то, что большинство громады было против.

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По словам жителей района, разделение добавит им неудобств. Теперь в суд, прокуратуру, больницу, налоговую и прочие структуры нужно добираться в другие населенные пункты.

Отметим, что на месте во избежание провокаций присутствует Нацгвардия. Кто-то из посторонних принес на акцию гроб, где написано название райцентра Васильков. Присутствующие считают, что их намеренно провоцируют.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Офисом президента произошел конфликт шахтеров с полицией.

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Теги: протест, митинг, акция протеста, административно-территориальная реформа, ВР
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Комментариев (1)
nfhvyt    02.07.2020, 12:30
Оценка:  -1
nfhvyt
Помычат и разойдутся.
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