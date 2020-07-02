Стали известны размеры штрафов за отсутствие "масок"

За отсутствие защитных масок в общественных местах украинцев хотят штрафовать на 170-255 гривен. Для юрлиц ответственность будет более строгая.

С украинцев за нахождение в общественном месте без маски будут взыскивать по 170-255 гривен. Штрафы для юрлиц за нарушение карантина составят 3400-5100 гривен. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

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Вчера, 1 июля, Кабмин принял постановление, которое предусматривает введение админответственности за неношение масок в публичных местах. Соответствующий законопроект в ближайшее время передадут в парламент, чтобы его рассмотрели и утвердили народные депутаты.

Максим Степанов надеется, что народные депутаты утвердят этот законопроект, так как он разработан для того, чтобы защитить жизнь и здоровье украинцев.

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Простых украинцев Кабмин предлагает штрафовать на 170-255 гривен. Юридических лиц хотят штрафовать на более значительную сумму – от 3400 до 5100 грн.



Если после принятия этого законопроекта, например, в «маршрутке» выявят хотя бы одного пассажира без защитной маски, то ее владельца в первый раз оштрафуют на 3400 грн. При повторном нарушении штраф увеличится до 5100 грн.

В Украине за минувшие сутки у 889 человек обнаружен в организме вирус COVID-19. С момента начала пандемии 45 887 украинцев заразились коронавирусом. Выздоровели свыше 20 тыс. человек, а умерли - 1 185 человек.