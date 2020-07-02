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Стали известны размеры штрафов за отсутствие "масок"

Комментариев: 4
За отсутствие защитных масок в общественных местах украинцев хотят штрафовать на 170-255 гривен. Для юрлиц ответственность будет более строгая.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

С украинцев за нахождение в общественном месте без маски будут взыскивать по 170-255 гривен. Штрафы для юрлиц за нарушение карантина составят 3400-5100 гривен. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

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Вчера, 1 июля, Кабмин принял постановление, которое предусматривает введение админответственности за неношение масок в публичных местах. Соответствующий законопроект в ближайшее время передадут в парламент, чтобы его рассмотрели и утвердили народные депутаты.

Максим Степанов надеется, что народные депутаты утвердят этот законопроект, так как он разработан для того, чтобы защитить жизнь и здоровье украинцев.

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Простых украинцев Кабмин предлагает штрафовать на 170-255 гривен. Юридических лиц хотят штрафовать на более значительную сумму – от 3400 до 5100 грн.

Если после принятия этого законопроекта, например, в «маршрутке» выявят хотя бы одного пассажира без защитной маски, то ее владельца в первый раз оштрафуют на 3400 грн. При повторном нарушении штраф увеличится до 5100 грн.

В Украине за минувшие сутки у 889 человек обнаружен в организме вирус COVID-19. С момента начала пандемии 45 887 украинцев заразились коронавирусом. Выздоровели свыше 20 тыс. человек, а умерли - 1 185 человек.

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Теги: маски, штрафы, Украина, коронавирус, карантин
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Комментариев (4)
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Agoni4    02.07.2020, 12:55
Оценка:  0
Agoni4
Постанова - не является законом , посылать всех нах ... В постанове не указано что является общественным местом , а что частным . Если честно ж.ы.д.ы уже начинают заябывать ...
В0ЛАНД    02.07.2020, 12:48
Оценка:  -1
В0ЛАНД
Этот закон всё-равно не будет работать должным образом.
nfhvyt    02.07.2020, 12:24
Оценка:  0
nfhvyt
А от и до - это интересно от чего будет зависеть?
В0ЛАНД    02.07.2020, 12:50
Оценка:  0
В0ЛАНД
От настроения полицая.)))
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