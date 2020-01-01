В Одессе провал в дороге поглотил сразу два автомобиля

Под асфальт провалились микроавтобус и легковушка.

Провал случился из-за аварии на водопроводе кадр из видео

В Одессе на улице Средней в проезжей части образовалась дыра, в которую провалились два автомобиля – микроавтобус, а после – легковая машина. Об этом пишет местное издание “Думская“.

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В департаменте городского хозяйства уточнили, что провал произошел в 7:00 из-за прорыва водовода, который привел к подмыванию дорожного полотна.

На место прибыли сотрудники КП “Городские дороги“, которые вытащили из ловушки оба автомобиля. В настоящее время на месте работают сотрудники “Инфоксводоканала“, которые устраняют течь и последствия прорыва.

О пострадавших ничего не сообщается.

Напомним, в аварии на трассе Киев-Одесса погибла пассажирка. Еще четыре человека, включая детей, получили травмы.