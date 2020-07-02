Во время карантина число зажиточных украинцев сократилось в два раза

Опрос КМИС показал, что во время карантина стало меньше зажиточных украинцев. Многим украинцам трудно покупать даже одежду.

По данным нового опроса КМИС, в июне 2020 года только 12% украинцев могли позволить себе купить дорогие вещи. Это почти в 2 раза меньше, чем в апреле.

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В конце апреля 2020 года 20,5% жителей Украины можно было отнести к зажиточным слоям. Эти люди могут покупать некоторые дорогие вещи, например, крупную бытовую технику.

В конце апреля 30% украинцев могли немного откладывать деньги, но не имели возможность купить сразу крупную бытовую технику. Этих украинцев относят к категории с условно средним уровнем благосостояния.

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У 34% украинцев весной хватало денег на еду, но с покупкой одежды возникали сложности. Это категория с низким уровнем благосостояния.

В июне ситуация сильно изменилась. Уже только 12% украинцев можно было отнести к зажиточным слоям. Стало 36% украинцев с условно средним уровнем благосостояния и 37% - с низким уровнем благосостояния.

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Нужно отметить, что количество жителей Украины, кому не хватает денег на еду, за последние месяцы почти не изменилось. Весной таких украинцев было 11,5%, а в начале лета – 12%.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в Украине размер минимальной зарплаты увеличится до 5 000 грн. С 1 июля 2021 года она должна вырасти до 6 500 грн.