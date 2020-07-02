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Экологи рассказали, сколько еще в Одессе будет “цвести” море

Комментариев: 2
Специалисты предполагают, что нынешнее состояние морской воды сохранится еще на месяц.
Из-за жары водоросли размножаются и бродят, провоцируя цветение
Из-за жары водоросли размножаются и бродят, провоцируя цветение
uc.od.ua

Жара и стоки спровоцировали размножение водорослей у одесских берегов. Так, недавно мы писали о том, что из-за брожения микроорганизмов вода в море позеленела. Экологи дали прогноз по поводу того, насколько еще сохранится это природное явление.

Об этом речь идет в сюжете ТСН.

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По мнению специалистов, море в Одессе будет “цвести” еще, минимум, несколько недель, а может, и месяц. При этом самыми “цветущими” останутся пляжи в Аркадии, Фонтанке и Крыжановке. Там, прибившись к берегу, скопления водорослей образовали густую кашу из грязи.

В жару размножение не остановить, поэтому масштабы загрязнения могут увеличиться. Только похолодание может изменить ситуацию к лучшему. В этом случае на руку отдыхающим сыграют шторм, сильный ветер и холодное течение.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Гостуризма не советует украинцам проводить отпуск у моря в Одессе.

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Теги: море, Одесса, пляж, цветение, экологи, водоросли, загрязнение воды, отдыхающие
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Комментариев (2)
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nfhvyt    02.07.2020, 13:01
Оценка:  -1
nfhvyt
Та быстрее новое море вырыть, за границу батрачить всё равно не скоро пустят ))))))
Брюква_и_Клюква    02.07.2020, 13:46
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
17:43 в Бангкоке. Тебе пора морду красить - и на панель, говномесы заждались.
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