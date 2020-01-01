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Сотни утонувших: МВД озвучило тревожную статистику пляжного сезона

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За один лишь июнь количество утонувших с начала года удвоилось.
В июне утонули более 200 украинцев
В июне утонули более 200 украинцев
МВД

С начала текущей недели на водоемах страны погибли уже 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По информации правоохранителей за весь июнь на водоемах Украины утонули 234 человека, включая 36 детей. Это почти половина всех случаев с начала года.

В связи с печальной статистикой в МВД решили напомнить базовые правила летнего отдыха и безопасного купания:

  • правильный выбор места для отдыха и плавания;
  • строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;
  • постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;
  • категорическое “НЕТ“ алкогольным напиткам, поскольку опьянение притупляет бдительность и мешает адекватно ориентироваться в опасной ситуации.

Уважаемые родители, следите за досугом детей и не позволяйте им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы! Берегите себя и малыша! – просят правоохранители.

Напомним, под Запорожьем в пруду утонули две 11-летние девочки. По информации спасателей, дети отправились к водоему без разрешения родителей.

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Теги: утонул, смерть, МВД
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