Виктор Ляшко напомнил украинцам про важность вакцинации

Главный санитарный врач Украины призвал украинцев не допустить вспышек инфекционных заболеваний.

Виктор Ляшко напомнил, что не нужно забывать про другие инфекционные заболевания Liga.net

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, рекомендовал украинцам во время пандемии коронавируса не забывать делать плановую вакцинацию от других опасных болезней. В противном случае могут произойти вспышки инфекционных заболеваний.



Об этом главный санитарный врач сообщил во время очередного брифинга в четверг, 2 июля.

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Главный санитарный врач Украины напомнил, что существует несколько вакцин от самых опасных инфекционных заболеваний.

Например, каждые 10 лет врачи рекомендуют делать прививки от дифтерии и столбняка. Это очень актуально для нашей страны, так как в 2019 году в некоторых областях зарегистрировали вспышку дифтерии. Причем в Закарпатье такое заболевание зафиксировали впервые за 10 лет.

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Ляшко рассказал о том, что сейчас в разных странах мира ведется активная разработка вакцины против коронавируса. Разработки находятся на разных стадиях. Некоторые ученые уже подошли к III фазе клинических исследований.

На данный момент в мире COVID-19 выявлен у 10,69 млн человек. Число жертв этого вируса уже превысило 512 тысяч человек.