Минздрав обнаружил тысячи объектов распространения коронавируса

Санитарные проверки выявили многочисленные нарушения карантинных правил предприятиями по всей стране.

За прошедшую неделю Госпотребслужба провела 37 тысяч проверок предприятий на предмет соблюдения карантинных правил. Было выявлено более 9 тысяч объектов, где допущены нарушения. Об этом на брифинге в четверг, 2 июля, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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“За прошедшую неделю было проведено 37 000 проверок. Из них на каждом четвертом объекте выявлены нарушения санитарных норм, в частности соблюдение карантинных условий. Это свидетельствует о том, что более 9122 объектов стали потенциальным источником возможного распространения коронавируса“, - заявил Ляшко.

Он отметил, что над преодолением пандемии нужно работать как правительству и органам местного самоуправления, так и бизнесу и людям.

Напомним, опубликован список регионов, не готовых к ослаблению карантина. По состоянию на четверг, 2 июля, Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для смягчения карантина.