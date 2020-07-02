Уход Смолия из НБУ не повлияет на валютный рынок, - нардеп

Руководитель комитета ВР по вопросам финансов, депутат Данил Гетманцев оценил последствия отставки главы Нацбанка.

Данил Гетманцев не видит угрозы для макроэкономики в связи с уходом Смолия facebook.com/danil.getmantsev

Курс гривны не будет зависеть от кадровых перемен в НБУ. Не взирая на уход Якова Смолия, валютные рынки готовы поддержать курс на макроэкономическую стабильность НБУ.

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Об этом заявил глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев, передает Укринформ.

После отставки Якова Смолия поползли слухи о том, что якобы завтра у нас будет курс по 30, 40, а то и 50 грн. Это все домыслы. Уверен, валютные рынки перенесут это событие спокойно, - отметил он.

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Также, по словам Гетманцева, сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом также по-прежнему ничего не угрожает. Впрочем, нардеп считает, что МВФ будет не в восторге от решения Смолия покинуть пост.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава НБУ Яков Смолий уволился по собственному желанию. В ближайшее время вопрос о его отставке рассмотрят в Верховной Раде.