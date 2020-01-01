Мать не хотела госпитализировать ребенка с COVID и покусала врачей

В Николаеве полицейским и врачам с трудом удалось уговорить женщину положить дочь в больницу.

В Николаеве мать больного коронавирусом ребенка отказывалась от госпитализации дочери, скандалила с врачами и покусала санитарку. Об изданию “Преступности.НЕТ“ рассказала и.о. главврача областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

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По словам врача, 9-летнюю девочку с коронавирусом и ее мать привезли на карете скорой помощи в больницу. Узнав, что девочку будут госпитализировать, женщина начала скандалить, вести себя неадекватно и в итоге забрала ребенка из больницы. Однако девочке стало хуже, поэтому ее привезли во второй раз, и врачи смогли уговорить мать на госпитализацию ребенка.

Приезжал ребенок с мамой, мама отказалась (госпитализировать ребенка - ред.), истерически кричала, кидалась на персонал, второй раз тоже приехала мама с девочкой, санитарку покусали, но удалось уговорить маму, ее второй раз привезли, ребенку стало хуже, девочку госпитализировали, - рассказала главврач Федорова.

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В управлении патрульной полиции Николаевской области журналистам сообщили, что мать отказывала врачам в госпитализации ребенка, потому что сама хотела лечь в больницу с дочкой. Врачи женщине отказали, ссылаясь на протокол. Женщина забрала ребенка обратно домой, куда приехали и сотрудники патрульной полиции. В доме с женщиной и ребенком разговаривала их семейный врач, которая и уговорила женщину госпитализировать девочку. В итоге они еще раз поехали в больницу, где девочку и оставили.

На данный момент ребенок в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, в Украине за сутки зарегистрировали 889 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев заражений во Львовской области и Киеве.