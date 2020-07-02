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Рейтинг "Слуг народа" провалился ниже 30%, Зеленского – ниже 35%

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Действующая власть, на прошлых выборах побившая электоральные рейтинги, растеряла половину избирателей.
Рейтинги власти сильно просели
Рейтинги власти сильно просели
facebook.com/zelenskiy95

Рейтинг президентской партии “Слуга народа“ продолжает падать и уже опустился ниже 30%. Сам Владимир Зеленский пользуется поддержкой лишь 35% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг“.

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Как выяснили социологи, если бы досрочные выборы в Верховную Раду прошли в конце июня 2020 года, партия “Слуга народа“ собрала бы 29,3% голосов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). За месяц электоральный рейтинг партии власти упал на 5%.

По данным опроса, партия “Оппозиционная платформа - За жизнь“ получила бы на гипотетических выборах в июне 15,3% голосов избирателей, “Европейская солидарность“ - 13,6%, партия “Батькивщина“ - 10,7%.

ratinggroup.ua

ratinggroup.ua

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Электоральный рейтинг партии “Сила и честь“ и партии Шария составляет по 3,7%, “Радикальной партии“ - 3,5%, “Голоса“ - 3%, “Свободы“ - 2,5%, “Украинской стратегии“ - 2,2%.

При этом около 20% респондентов, участвовавших в опросе, так и не смогли определиться с партийными предпочтениями.

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В то же время на гипотетических выборах президента, если бы они состоялись на днях, действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы всего 34,6% голосов избирателей. Петр Порошенко смог бы собрать на таких выборах 11,4% голосов. Лидера ОПЗЖ Юрия Бойко готовы поддержать 11,2%  избирателей, Юлию Тимошенко – 7,2%. Возглавляющий партию “Сила и честь“ Игорь Смешко получил бы 6,7% голосов.

Поддержка других кандидатов оказалась ниже 4%. Еще около 15% - не определились с выбором.

ratinggroup.ua

Напомним, к президенту Зеленскому просел баланс доверия. Действия главы государства стало одобрять меньше украинцев.

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Теги: рейтинг, Слуга народа, Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    02.07.2020, 14:14
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Это ожи.даемо, всё к тому шло и никаких признаков для изменения тенденции - нет.
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